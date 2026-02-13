Due Coppe del Mondo generali, un oro olimpico e 48 vittorie raccontano solo una parte della storia. Lara Gut-Behrami lascia lo sci come una delle più grandi campionesse svizzere di sempre, ma il suo impatto va oltre il palmarès: ha diviso, fatto discutere e, con il tempo, conquistato il rispetto di tutto il Paese, diventando un simbolo per il Ticino e per lo sport svizzero.

Hai fretta? blue News riassume per te Molto più dei numeri: Lara Gut-Behrami chiude una carriera straordinaria, ma il suo lascito va oltre vittorie, medaglie e record.

Una campionessa fuori dagli schemi: ha sempre scelto di seguire la propria strada, anche quando questo significava esporsi alle critiche e andare controcorrente.

Un'eredità che resta: dopo Doris De Agostini e Michela Figini, ha portato il Ticino ai vertici dello sci mondiale, diventando una delle sportive svizzere più influenti della sua generazione. Riepilogo creato con

Ci sono atleti che si ricordano per le vittorie. E poi ci sono quelli che cambiano il loro sport. Lara Gut-Behrami appartiene alla seconda categoria.

La ticinese lascia lo sci con un palmarès che la colloca tra le più grandi di sempre: due Coppe del Mondo generali, 48 vittorie nel massimo circuito, un oro olimpico, due titoli mondiali e il record di sei Coppe del Mondo di super-G, più di qualsiasi altra sciatrice nella storia.

Ma raccontare Lara Gut-Behrami attraverso i numeri significherebbe fermarsi alla superficie.

Perché Lara non è mai stata una campionessa costruita per piacere a tutti.

La ragazza che divideva

Per molto tempo è stata una delle atlete più discusse della Svizzera. Da giovanissima era il fenomeno destinato a dominare il Circo Bianco, ma anche una ragazza dal carattere forte, che non aveva paura di esprimere le proprie idee.

Il rapporto con Swiss-Ski non è sempre stato semplice. La scelta di seguire un percorso personale insieme al padre Pauli Gut, figura centrale della sua crescita sportiva, alimentò discussioni e polemiche.

Per alcuni era troppo diretta, per altri distante. Lei, semplicemente, non ha mai cercato di adattarsi all'immagine della campionessa perfetta.

Con il tempo è cambiata. O forse è cambiato il modo di guardarla.

Ha scelto di essere sé stessa

In un'epoca in cui agli sportivi viene chiesto di essere sempre perfetti e sempre presenti, la ticinese ha seguito una strada diversa. Ha sempre preferito parlare con gli sci ai piedi piuttosto che costruire un personaggio.

Le sue conferenze stampa raramente erano banali. Anche dopo una vittoria riusciva a spostare il discorso sul senso dello sport, sulla ricerca della felicità o sull'importanza di non identificarsi esclusivamente con i risultati.

È stata questa autenticità, più che la ricerca del consenso, a farle conquistare nel tempo anche chi inizialmente la criticava.

Un simbolo per il Ticino

Per il Ticino Lara Gut-Behrami è stata molto più di una sciatrice.

Prima di lei c'erano state Doris De Agostini, pioniera dello sci ticinese, e Michela Figini, campionessa olimpica e tra le grandi protagoniste dello sci svizzero degli anni Ottanta.

Lara ha raccolto quell'eredità e l'ha portata ancora più in alto, diventando la sciatrice ticinese più vincente di sempre e una delle più grandi atlete che la Svizzera abbia mai espresso.

Ha dimostrato che anche un cantone piccolo può continuare a esprimere campionesse capaci di imporsi ai massimi livelli mondiali. La sua carriera ha attraversato quasi due decenni, prima sfidando la generazione di Lindsey Vonn e poi restando competitiva contro campionesse come Mikaela Shiffrin e Federica Brignone.

La sua longevità è stata una delle qualità più straordinarie. Mentre molte rivali si ritiravano o cambiavano generazione, lei continuava a vincere, reinventandosi stagione dopo stagione.

L'eredità che lascia

La Svizzera troverà altre vincitrici. Ma sarà difficile proporre un'altra Lara Gut-Behrami. Perché il suo lascito non si misura soltanto in Coppe di cristallo, medaglie o record.

Lascia l'esempio di un'atleta che ha sempre scelto la propria strada, anche quando era quella più difficile. Di una campionessa che non ha mai rinunciato alla propria personalità, pagando talvolta il prezzo delle sue convinzioni e raccogliendo, con il passare degli anni, il rispetto anche di chi inizialmente la guardava con diffidenza.

Alla fine, è forse questo il segno più evidente della sua grandezza. Non solo essere stata una delle migliori sciatrici della storia della Svizzera, ma aver dimostrato che si può raggiungere il vertice senza smettere di essere sé stessi.