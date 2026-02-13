Lara Gut-Behrami dovrebbe tornare presto sulle piste da sci.
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Lara Gut-Behrami tornerà in Coppa del Mondo o ha già disputato l'ultima gara della sua carriera? La campionessa ticinese continua ad allenarsi intensamente in vista di un possibile rientro e presto dovrebbe tornare sulla neve. Resta però ancora aperto il dubbio sul suo futuro.
Il prossimo inverno Lara Gut-Behrami sarà di nuovo al via del circuito di Coppa del Mondo oppure dirà addio allo sci agonistico, come inizialmente previsto?
È una domanda che da mesi accompagna il mondo dello sci svizzero.
La scorsa stagione, culminata con le Olimpiadi, avrebbe dovuto rappresentare il tour d'addio della 35enne. I
piani, però, sono cambiati dopo il grave infortunio subito già nella seconda gara dell'inverno, che ha lasciato in sospeso ogni decisione sul suo futuro.
A maggio, durante la première del cortometraggio «Semplicemente Lara» al blue Cinema Abaton, Gut-Behrami aveva ammesso: «Non so ancora se ho già disputato la mia ultima gara o meno».
La decisione definitiva non è ancora arrivata, ma gli indizi fanno pensare che la ticinese voglia concedersi almeno un ultimo tentativo. S
e il fisico, e in particolare il ginocchio, risponderanno positivamente, il ritorno della due volte vincitrice della Coppa del Mondo generale potrebbe diventare realtà.
Ne è convinto anche Hans Flatscher, direttore della sezione sci alpino di Swiss-Ski. In un'intervista al «Tages-Anzeiger» ha spiegato: «Altrimenti non si allenerebbe in modo così intenso da mesi».
Anche Head, sponsor tecnico di Gut-Behrami, aveva annunciato un primo allenamento sulla neve entro la fine di luglio.
Finora non è ancora successo, ma Flatscher rassicura: «Presto sarà il momento».
Secondo quanto riferito, la sciatrice dovrebbe raggiungere la squadra della velocità in ritiro a Valle Nevado, in Cile. La decisione definitiva, però, non è ancora stata presa: «Dipenderà da come reagirà il ginocchio».
Se sceglierà di continuare la carriera, Lara Gut-Behrami potrebbe tornare in gara il 24 ottobre, quando la nuova stagione di Coppa del Mondo si aprirà con il gigante di Sölden.
Proprio sul ghiacciaio del Rettenbach, un anno fa, la ticinese disputò quella che, almeno per ora, resta la sua ultima gara, chiusa con un terzo posto.
Se sarà stato davvero l'ultimo pettorale della sua carriera, lo si scoprirà soltanto nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.