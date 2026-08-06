L'annuncio del ritiro di Lara Gut-Behrami ha sorpreso anche Sonja Nef. In un’intervista a blue Sport, l’ex campionessa del mondo spiega perché, nonostante tutto, riesce a comprendere questa decisione e perché la ticinese lascia lo sci proprio come un tempo lo aveva conquistato.

Hai fretta? blue News riassume per te Sonja Nef mostra comprensione per il sorprendente ritiro di Lara Gut-Behrami.

Dopo il grave infortunio al ginocchio, la sciatrice si è resa conto che il suo corpo non è più in grado di reggere i ritmi del livello mondiale e che non potrà più lottare per la vittoria nel prossimo futuro.

Nef ricorda in particolare lo spettacolare debutto in Coppa del Mondo di Gut-Behrami nel 2008 a St. Moritz.

La descrive come una personalità autentica e determinata, che ha rivoluzionato lo sci «come una bomba».

Nef ritiene che la ticinese sia ben preparata per il periodo post-carriera. Riepilogo creato con

Sonja Nef, come molti altri, è rimasta sorpresa dal ritiro di Lara Gut-Behrami, annunciato mercoledì. «In realtà mi aspettavo che continuasse, perché tutto sembrava andare per il meglio», afferma in un'intervista a blue Sport.

Ma era anche chiaro che durante l’allenamento sulla neve bisognava sottoporre il corpo a uno sforzo intenso. «E lei lo aveva già preannunciato in precedenza: una volta fatto, avrebbe fornito informazioni. Ovviamente nessuno di noi sperava che andasse a finire così», riassume.

Ma riesce a comprendere la sua decisione di non continuare: «È proprio per questo che ha ottenuto così tanti successi e ha avuto una carriera straordinaria: perché ha sempre voluto vincere».

Non è più possibile ottenere vittorie

Dato che Lara probabilemente non sarebbe più stata in grado di vincere, per lei non sarebbe stato sufficiente. Nef: «Ha capito che con il suo fisico non può più spingersi al limite e che ci vorrebbe semplicemente più tempo prima di tornare ai vertici mondiali».

Se la ticinese fosse stata più giovane, un ritorno sarebbe stato «ovviamente possibile». «Ma ha 35 anni. Non ha più tempo a disposizione. E con questo infortunio è semplicemente scaduto il tempo a sua disposizione per tornare in campo in questi pochi mesi e riuscire a vincere», afferma la ex campionessa elvetica.

Inizialmente, la stagione olimpica 2025/2026 avrebbe dovuto essere la sua ultima. Tuttavia, durante un allenamento a Copper Mountain (USA), la 35enne ha subito una lesione al legamento crociato.

Inoltre, ha subito una lesione al legamento mediale e una lesione al menisco del ginocchio sinistro. Lara ha saltato l’intera stagione e, di conseguenza, anche i Giochi Olimpici in Italia.

Un esordio indimenticabile

Alla Nef rimane impresso soprattutto il suo debutto, quando una «giovane donna così piena di gioia di vivere e felice» ha sconvolto il mondo dello sci.

All’inizio di febbraio 2008, a St. Moritz, l'allora Lara Gut si aggiudica in modo spettacolare il terzo posto nella sua primissima discesa di Coppa del Mondo, con il pettorale numero 32.

Con la sua caduta verso la fine della discesa, in cui ha perso uno sci per poi scivolare lungo i 50 metri finali del pendio fino al traguardo, ha regalato immagini indimenticabili: «È stato pazzesco! Ha fatto l’effetto di una bomba ed è proprio così che se ne va».

Per la 54enne l’eccezionale sciatrice svizzera è sempre stata «molto autentica». «Non si è mai piegata alle aspettative di nessuno. Diceva: "Bum, eccomi qui, faccio questo, lo voglio fare così e vado avanti così", indipendentemente da ciò che si diceva intorno a lei».

L'appenzellese è rimasta colpita anche quando, alcuni anni fa, Gut-Behrami ha cancellato i suoi profili sui social media.

La campionessa del mondo di slalom gigante del 2001 sa per esperienza diretta quanto sarà grande il cambiamento per la nativa di Sorengo. «La vita cambia di 180 gradi», sottolinea.

Ciononostante, è ottimista sul fatto che Lara sia «ben preparata» per il nuovo periodo post-sci. «È comproprietaria dell’azienda KA-EX. Suo marito (l’ex calciatore Valon Behrami – ndr) vive in parte a Londra e lei vuole fare un po’ la spola tra le due città. Non ha mai cercato la ribalta. Avrà una transizione senza intoppi», ritiene Nef, aggiungendo: «Grazie al periodo di riabilitazione dovuto all’infortunio, ha avuto anche il tempo di prepararsi davvero a questo».

L'intervista a Sonja Nef (in tedesco)