Federica Brignone mostra sui social un Plateau Rosa quasi irriconoscibile: neve assente, rocce affioranti e paesaggi che sembrano autunnali. Pochi giorni dopo, il ghiacciaio del Cervino ha chiuso con oltre un mese d'anticipo le attività di sci estivo.

Hai fretta? blue News riassume per te Federica Brignone ha pubblicato un video che documenta le condizioni del Plateau Rosa, profondamente segnato dal caldo eccezionale.

Dal 1° agosto Zermatt Bergbahnen ha sospeso lo sci estivo sul ghiacciaio del Teodulo per motivi di sicurezza.

Lo stop costringe Brignone e diverse squadre nazionali a trasferire gli allenamenti all'estero, in particolare in Argentina. Riepilogo creato con

Bastano pochi secondi di video per raccontare una situazione che fino a pochi anni fa sembrava impensabile. Federica Brignone e il fratello Davide, suo allenatore, hanno condiviso sui social un filmato del Plateau Rosa accompagnato dalle note di Titanic.

Le immagini mostrano uno dei principali comprensori europei dedicati allo sci estivo quasi completamente privo di neve: rocce affioranti, prati e un ghiacciaio profondamente trasformato dalle temperature eccezionalmente elevate delle ultime settimane.

Caldo record, chiusi gli impianti sciistici

L'ondata di caldo ha avuto conseguenze immediate. Con lo zero termico vicino ai 5'000 metri, temperature attorno ai 15 gradi anche oltre i 3'000 metri e l'assenza del rigelo notturno, le condizioni del ghiacciaio del Teodulo sono peggiorate rapidamente.

Per questo motivo Zermatt Bergbahnen, la società che gestisce gli impianti sul versante svizzero del Cervino, ha sospeso tutte le attività sciistiche a partire dal 1° agosto.

In una nota, la società spiega che il persistente caldo, i frequenti temporali e il rapido deterioramento della neve e del ghiacciaio non consentono più di garantire gli standard di sicurezza necessari per sciatori e atleti.

Preparazione stravolta per Brignone e le nazionali

La chiusura non colpisce soltanto il turismo, ma anche la preparazione delle squadre di sci alpino che ogni estate si allenano sul ghiacciaio.

Tra gli atleti costretti a rivedere i programmi c'è la stessa Federica Brignone, che aveva previsto un periodo di allenamento sul Cervino. Lo stop arriva in un momento particolarmente delicato per la campionessa valdostana, ancora impegnata nel recupero dal grave infortunio alla gamba sinistra.

In una recente intervista al quotidiano francese «L'Équipe», la 36enne ha ammesso che il suo futuro agonistico è ancora tutto da scrivere: «Non so ancora se riuscirò a gareggiare nella prossima stagione».

Un'incertezza che rende ancora più preziosa ogni occasione di allenamento sulla neve.

Anche diverse nazionali, che tradizionalmente utilizzano il ghiacciaio del Teodulo per la preparazione estiva, sono ora alla ricerca di alternative, sempre più difficili da trovare in Europa.

Un segnale del cambiamento climatico

La chiusura anticipata del comprensorio, inizialmente prevista solo per settembre, rappresenta un ulteriore segnale delle difficoltà che stanno vivendo i ghiacciai alpini.

Negli ultimi anni la finestra utile per lo sci estivo si è progressivamente ridotta, mentre il ritiro dei ghiacciai rende sempre più complessa la gestione delle piste e degli impianti.

Lo stop avrà inevitabili ripercussioni anche sul piano economico: la stagione estiva del Cervino si è conclusa con oltre un mese di anticipo, coinvolgendo non solo gli impianti, ma anche scuole di sci, alberghi e tutte le attività che ruotano attorno allo sci estivo.

Per Federica Brignone, intanto, cambia anche il programma di preparazione in vista della nuova stagione.

Dopo lo stop forzato sul ghiacciaio del Cervino, la campionessa valdostana proseguirà gli allenamenti in Argentina, come riferito fra gli altri da «oasport», sulle nevi della Terra del Fuoco, dove spera di continuare il percorso di rientro.