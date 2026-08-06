«Ricordo che a 17 anni non volevo parlare dei miei obiettivi. Un giornalista svizzero mi massacrò, scrisse che ero una stronza antipatica solo perché a un giornalista, ridendo, avevo chiesto se avesse avuto un'altra domanda. La settimana successiva gareggiai con la sensazione che per tutta la Svizzera fossi quel tipo di persona... Entri in un meccanismo di paranoia»