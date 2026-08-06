Dieci citazioni leggendarie
L'eredità senza filtri di Lara Gut-Behrami: «Nello sport sei un eroe, ma dentro sei a pezzi»
Lara Gut-behrami, mai banale.
Imago
Dalla pressione mediatica alla solitudine della «famiglia dello sci»: l'addio della campionessa svizzera riletto attraverso le sue frasi più celebri, sincere e taglienti.
«Nello sport vendiamo tanto il mito degli eroi e dimentichiamo il lato umano. Non ti rendi conto di cosa sia la pressione finché non la vivi... Nello sport non è facile mostrare le proprie debolezze. Ti crei un'aura di invincibilità, ti mostri sicuro ma dentro sei a pezzi»
Lara Gut Behrami
Sportweek
«Ricordo che a 17 anni non volevo parlare dei miei obiettivi. Un giornalista svizzero mi massacrò, scrisse che ero una stronza antipatica solo perché a un giornalista, ridendo, avevo chiesto se avesse avuto un'altra domanda. La settimana successiva gareggiai con la sensazione che per tutta la Svizzera fossi quel tipo di persona... Entri in un meccanismo di paranoia»
Lara Gut Behrami
Sportweek
«Se un americano dice "Io ai Giochi Olimpici voglio 5 ori", è fantastico, ha la mentalità vincente. Mentre invece se uno svizzero dice "Non son contento dell'argento", ti etichettano: "Quello se la tira, sei arrogante, presuntuoso, non sei umile"»
Lara Gut Behrami
RSI
«Da quando ho conosciuto mio marito ho ripreso in mano la mia vita. Gli atleti vivono in un mondo illusorio, ma la vita vera è un'altra. Ad oggi, togliere i social è stata la scelta migliore che potessi fare»
Lara Gut Behrami
Sportweek
«Capisco che la mia vita sia diventata un po' più interessante [per il pubblico]. Ma ogni foto, ogni post, ogni video viene utilizzato come strumento per cercare una notizia. I veri sentimenti, invece, non vengono considerati»
Lara Gut Behrami
Blick
«Quando ci siamo trasferiti a Udine stavo bene perché mi ha permesso di sentirmi adulta, come invece non riuscivo a sentirmi in Svizzera, dove chiunque mi trattava ancora come la ragazzina di 18 anni vista in televisione»
Lara Gut Behrami
RSI
«Se la mia testa non capiva che le cose non funzionavano, beh, ci si è messo di mezzo il corpo»
Lara Gut Behrami
Eurosport
«Il problema dello sci è che sei sempre in viaggio... Vivi in un mondo illusorio, chiami amicizie quelle che non lo sono. E tendi a chiamare ‹famiglia› il mondo dello sci, che di famiglia ha ben poco perché quando smetti nessuno si ricorda più di te»
Lara Gut Behrami
RSI
«Ma non ti aspettare che tutta la famiglia dello sci si prenda cura di te. Lì vieni dimenticata in fretta... Ciò che mi dà fastidio è l'ipocrisia, anche sui social network»
Lara Gut Behrami
Schweizer Illustrierte
«L'appagamento al vertice è pericoloso. Non posso e non voglio accontentarmi. Lavoro duramente per poter sciare domani ancora più velocemente di oggi»
Lara Gut Behrami
The Red Bulletin / laragut.ch