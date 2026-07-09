Il mondo dello sci piange la scomparsa di TJ Lanning. L'ex sciatore di Coppa del Mondo statunitense è morto improvvisamente all'età di 41 anni.

L'ex specialista statunitense delle gare di velocità TJ Lanning è morto.

«Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di TJ Lanning, ex sciatore e allenatore della nazionale statunitense di sci, il cui influsso sul nostro sport è andato ben oltre la sua carriera agonistica», scrive la nazionale statunitense di sci sui social media.

«In questo momento difficile, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi figli.»

Lanning era considerato uno sciatore intrepido, che in pista spingeva sempre al limite. Il suo stile senza compromessi, tuttavia, gli ha causato anche numerosi infortuni.

Per questo motivo, lo specialista della velocità ha disputato solo 42 gare di Coppa del Mondo. È riuscito a classificarsi tre volte tra i primi dieci, ma non è mai riuscito a salire sul podio.

A soli 25 anni ha dovuto porre fine alla sua carriera agonistica in seguito a una grave caduta avvenuta a Lake Louise nel novembre 2009.

Lanning ha perso il controllo degli sci, riportando una frattura alla vertebra cervicale e una grave lesione al ginocchio sinistro.

Dopo aver concluso la carriera agonistica, ha lavorato come allenatore per le discipline di velocità nella squadra nazionale di sci degli Stati Uniti, diventando un mentore fondamentale per le nuove generazioni di sciatori americani.

Finora non si sa nulla sulla causa del decesso.