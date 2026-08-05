Da tempo circolavano voci secondo cui Lara Gut-Behrami avrebbe potuto prolungare la sua carriera di un altro anno. Come apprende blue News, la 35enne ha però deciso di ritirarsi con effetto immediato.

La sciatrice svizzera di maggior successo della storia si ritira. Lara Gut-Behrami conclude la sua carriera con effetto immediato. Fino ad oggi si vociferava che la 35enne, dopo la grave caduta subita durante un allenamento a Copper Mountain nel novembre 2025, potesse magari prolungare la sua carriera di un altro anno. Ma blue News lo sa per certo: Lara Gut-Behrami non proseguirà la sua carriera.

Con la ticinese si ritira la sciatrice svizzera di maggior successo della storia. Gut-Behrami ha debuttato in Coppa del Mondo nel dicembre 2007 a St. Moritz e ha disputato in totale 400 gare di Coppa del Mondo, vincendone 48. Gut-Behrami ha inoltre vinto due volte la Coppa del Mondo generale, è campionessa olimpica e due volte campionessa del mondo.

Ci sono campionesse che dominano per qualche stagione e altre che riescono a reinventarsi, attraversando il tempo senza perdere il gusto della sfida. Lara Gut-Behrami appartiene a questa seconda categoria. La sua carriera è il racconto di un talento precoce, di cadute dolorose, di rinascite e di una straordinaria capacità di restare ai vertici dello sci alpino mondiale.

La ticinese in carriera ha vinto 48 gare di Coppa del Mondo, 2 generali di Coppa del Mondo, 1 oro olimpico, 2 bronzi e 7 coppe di specialità. Nessun'altra donna è riuscita ad imporsi almeno 10 volte in tre discipline diverse: 24 in super G, 13 in discesa e 10 in gigante.

Nata il 27 aprile 1991 a Sorengo, Lara cresce con gli sci ai piedi. Fin dalle categorie giovanili dimostra qualità fuori dal comune: velocità, coraggio e una naturale predisposizione ad affrontare le discipline più impegnative. Il suo nome inizia a circolare ben prima dell'esordio tra le grandi.

Due argenti mondiali a soli 17 anni

Nel 2008, ai Mondiali di Val-d'Isère, sorprende il mondo conquistando due medaglie d'argento, in discesa libera e supergigante. Ha appena diciassette anni.

Gli infortuni interrompono più volte la sua crescita, costringendola a lunghe riabilitazioni. Ogni rientro diventa una prova di carattere oltre che di tecnica.

La prima generale di Coppa del Mondo

Il grande punto di svolta arriva nella stagione 2015-2016. Gara dopo gara, Lara Gut trova continuità, velocità e maturità agonistica. Alla fine conquista la sua prima Coppa del Mondo generale.

Quando tutto sembra procedere nella direzione giusta, un nuovo ostacolo si presenta nel 2017: la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro durante i Mondiali di St. Moritz. Lara non demorde, si rimette sugli sci e trova anche il tempo per sposarsi.

Nel 2018, si unisce in matrimonio a Valon Behrami e aggiunge il cognome del marito, diventando ufficialmente Lara Gut-Behrami. In pista, però, il suo marchio resta immutato: aggressività, eleganza e una capacità rara di interpretare le piste più tecniche e veloci.

L'oro olimpico

La definitiva consacrazione olimpica arriva ai Giochi di Pechino 2022. Dopo anni di medaglie sfiorate e grandi prestazioni, conquista l'oro nel supergigante.

Nel 2024 conquista una seconda Coppa del Mondo generale, confermando di essere una delle più grandi interpreti dello sci alpino contemporaneo. Accanto al successo assoluto arrivano anche coppe di specialità e numerosi podi, frutto di una continuità che pochi atleti riescono a mantenere per così tanti anni.

Grazie Lara

Oggi Lara Gut-Behrami è considerata una delle sportive più importanti nella storia della Svizzera.

Le sue vittorie raccontano soltanto una parte della sua grandezza. L'altra è fatta di sacrifici, di infortuni superati, di una professionalità esemplare e della capacità di rialzarsi ogni volta che la montagna sembrava diventare troppo ripida.

La sua carriera insegna che il talento apre le porte, ma sono la costanza, il coraggio e la determinazione a permettere di restare ai vertici.

Grazie Lara per averci reso tanto fieri, per averci intrattenuti e per averci dimostrato che si molla solamente quando si decide di cambiare via.