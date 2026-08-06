La rassegna stampa «Lara Gut-Behrami è insostituibile» - «È stata una sfida e una benedizione per lo sci svizzero»

Hai fretta? blue News riassume per te A 35 anni, Lara Gut-Behrami conclude la sua carriera di sciatrice agonistica.

Gut-Behrami ha vinto 48 gare di Coppa del Mondo, due volte la Coppa del Mondo generale, l'oro olimpico e due titoli mondiali.

Ecco la rassegna stampa sulla decisione della ticinese. Riepilogo creato con

Lara Gut-Behrami ha deciso di appendere gli sci al chiodo. La 35enne ticinese ha annunciato mercoledì sera il ritiro dalle competizioni. L’atleta di successo lascia un grande vuoto nello sci agonistico svizzero.

Ecco come i media hanno reagito al ritiro di Gut-Behrami:

Svizzera

LaRegione: «Non è semplice parlare di una campionessa tanto forte come Lara, proprio perché non si sa bene da dove iniziare: forse il modo più semplice sarebbe cominciare evocando il suo palmarès, che è davvero quello di un’atleta a dir poco eccezionale».

Corriere del Ticino: «Con il ritiro annunciato nelle scorse ore, cala il sipario su una campionessa straordinaria. La nostra campionessa, appunto. E anche su un personaggio che è stato in grado di segnare lo sport svizzero e internazionale non solo con i successi».

RSI: «La fine di un’era per lo sport ticinese: dopo una carriera costellata di successi, Lara Gut-Behrami ha deciso di ritirarsi. La ticinese ha vinto (quasi) tutto quello che si poteva vincere tra le grandi dello sci alpino: tre medaglie olimpiche (1 oro, 2 bronzi), nove medaglie mondiali (2 ori, 4 argenti, 3 bronzi), due Coppe del Mondo generali (2016 e 2024), sei «coppette» di super G (2014, 2016, 2021, 2023, 2024, 2025) e una di gigante (2024). Numeri straordinari, forse inimmaginabili agli albori, che la inseriscono di diritto tra le migliori sciatrici della sua epoca e, probabilmente, della storia».

Le Temps: «Non vedo l’ora di sciare, e sono felice così». È con queste parole che Lara Gut-Behrami conclude una lunga lettera aperta nella quale annuncia la fine della sua carriera sportiva. La 35enne ticinese, che lo scorso novembre aveva subito un grave infortunio in quella che avrebbe dovuto essere la sua ultima stagione ai massimi livelli, non tornerà in Coppa del Mondo».

24 Heures: «Al termine di una carriera durata 18 stagioni, Gut-Behrami appende gli sci al chiodo lasciandosi alle spalle uno dei palmares più prestigiosi nella storia dello sport svizzero».

Le Matin: «Si sperava che Lara Gut-Behrami tornasse per un ultimo giro di pista, nonostante il grave infortunio al ginocchio subito in novembre. Ma la 35enne ticinese ha deciso di fermarsi e di porre fine alla sua carriera».

Tagesanzeiger: «Ha entusiasmato, stupito e sconcertato: per lo sci svizzero Lara Gut-Behrami è stata una benedizione e una sfida» – «È una conclusione che si addice perfettamente a Lara Gut-Behrami. Una conclusione senza compromessi, ma anche non convenzionale nella sua forma».

«Per lo sci svizzero, Lara Gut-Behrami è stata una benedizione e una sfida» Tagesanzeiger

Blick: «Lara Gut-Behrami si ritira: la Svizzera perde una leggenda» – «Ora Lara Gut-Behrami si è ritirata. Una delle più grandi sciatrici della storia svizzera e una delle migliori in assoluto. Campionessa olimpica, campionessa del mondo, vincitrice della Coppa del Mondo generale. Ha vinto tutto, alcune volte più di una volta. La Svizzera perde un’atleta d’eccezione. È insostituibile».

«Come giornalista, bisognava imparare quali domande era meglio non porre a Lara Gut-Behrami durante un'intervista» skinews.ch

Watson: «La straordinaria carriera di Lara Gut-Behrami avrebbe meritato un finale diverso» – «Lara Gut-Behrami ha preferito vivere il presente e fare ciò che le è sempre piaciuto di più: sciare veloce. Lo ha fatto per se stessa. Non per i funzionari della federazione, non per i giornalisti, non per la Svizzera. Non ha ceduto alle pressioni, ha seguito la strada che riteneva giusta».

Internazionale

La Gazzetta dello Sport: «Gut-Behrami si ritira come una delle sciatrici più complete della sua generazione. In quasi due decenni di carriera nel circuito di Coppa del Mondo - ha debuttato a soli 16 anni - ha conquistato tre medaglie olimpiche, due titoli mondiali vinti in due settimane memorabili ai Campionati del Mondo di Cortina 2021 e due Coppe del Mondo generali».

Sciare Magazine: «Trentacinque anni, diciotto stagioni, 395 cancelletti aperti in partenza: Lara Gut-Behrami annuncia il ritiro dallo sci alpino agonistico. Il bottino personale racconta una carriera irripetibile (...)».

Eurosport: «La campionessa olimpica svizzera mette fine alle speculazioni su un possibile ritorno alle competizioni».

Sportschau: «La star dello sci Lara Gut-Behrami appende gli sci al chiodo» - «La sua carriera sciistica è stata da sogno - fino all’ultima stagione da incubo. Ora la campionessa olimpica svizzera Lara Gut-Behrami si ritira».

Chiemgau24: «In piena estate - Una superstar annuncia il ritiro» - «Con i Campionati mondiali in casa a Crans-Montana all’orizzonte, Gut-Behrami voleva affrontare ancora una volta la prossima stagione. A sorpresa, la campionessa olimpica di supergigante del 2022 ha cambiato idea, sebbene l’infortunio sembri essere completamente guarito».

«Con una dichiarazione d'amore a un ex calciatore dell'HSV: la leggenda dello sci annuncia il ritiro» Mopo

Mopo: «Con una dichiarazione d'amore a un ex calciatore dell’HSV: la leggenda dello sci annuncia il ritiro».

Snowsportsnews: «Lara Gut-Behrami si ritira e questa volta definitivamente.» - «A prescindere da come sia finita la sua carriera, Lara Gut-Behrami se ne va da scena come una delle sciatrici più complete della sua generazione».

Sport1: «La campionessa di sci gigante appende gli sci al chiodo».

NBC Sports: «Lara Gut-Behrami conferma la sua intenzione di ritirarsi, invece di tornare alle competizioni dopo l'infortunio».