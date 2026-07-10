L'enfant terrible dello sci svizzero non c'è più. Roland Collombin, rivale di Bernhard Russi negli anni '70, è deceduto all'età di 75 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, come ha annunciato venerdì la sua famiglia.

Russi e Collombin, inseparabili. I due erano i migliori sciatori svizzeri all’inizio degli anni ’70. Da un lato il beniamino della nazione, il genero ideale, l’allievo modello.

E dall’altro l’impulsivo, il fannullone, il bon vivant vallesano che faceva festa sulle piste e fuori dalle piste e se ne infischiava completamente della propria immagine. All’inizio degli anni ’70 vinse otto gare di Coppa del Mondo e per due volte la Coppa di discesa libera.

Collombin era un pazzo, per lo più in senso positivo, imprevedibile in qualsiasi momento della giornata, allo stesso tempo burlone e enfant terrible.

Forniva regolarmente spunti per articoli alla stampa scandalistica e non si offendeva quando questa lo definiva il «John McEnroe dello sci» e scriveva che aveva del Fendant nelle vene.

Un epicureo

Questo galeotto, figlio di un'italiana e di un vallesano, era il più impetuoso tra tutti gli sciatori che la Svizzera abbia mai conosciuto. E ne era pienamente consapevole.

Ammetteva senza mezzi termini di essere un fervente sostenitore di una vita oziosa e avrebbe volentieri continuato a essere un fannullone per tutta la vita. Lavorare il meno possibile e trarne il massimo, questo era il suo motto.

Alle Olimpiadi del 1972 a Sapporo, dove conquistò a sorpresa l’argento dietro a Russi prima ancora del suo primo podio in Coppa del Mondo, la polizia lo mise temporaneamente in carcere dopo una bevuta in compagnia del giocatore di hockey Jacques Pousaz.

I due avevano combinato un bel po’ di guai, e il suo compagno era persino finito in una rissa. Del resto, conquistò almeno due vittorie in Coppa del Mondo dopo serate alcoliche o avventure amorose protrattesi fino alle prime ore del mattino del giorno della gara.

Collombin a volte dava l’impressione che la corsa fosse per lui un’avventura senza conseguenze. Ma quell’impressione era ingannevole, soprattutto perché il vallesano giocava con la sua immagine di pigro e bluffava.

Ha sempre saputo che per avere successo bisognava allenarsi, dichiarò un giorno con il senno di poi. E ha sempre saputo quando doveva dare il massimo. Russi, avversario e amico, era convinto che, a porte chiuse, Collombin si allenasse con la stessa intensità degli altri.

La gioia a Wengen nel 1974

Se la carriera sportiva di questo temerario, tanto talentuoso quanto intrepido e spensierato, si è fermata a otto vittorie in Coppa del Mondo, due globi di discesa libera e una medaglia d’argento alle Olimpiadi e ai Campionati del Mondo di Sapporo, è stato per motivi di salute.

La carriera di Collombin si è concentrata in tre anni: tutti i suoi successi sono stati conquistati a partire dal 1972 in poco più di due anni.

Alla fine del 1974, una distorsione alla colonna vertebrale causata da una caduta a Val d'Isère lo aveva costretto a una pausa di un anno.

Un anno dopo, cadde nuovamente esattamente nello stesso punto, questa volta in modo così grave da fratturarsi due vertebre, rimanere paralizzato per due giorni e dover porre fine alla sua carriera all’età di 24 anni.

Da allora, il salto sulla pista Oreiller-Killy è stato ribattezzato «la Bosse à Collombin».

Collombin attribuiva la massima importanza alla sua vittoria a Wengen nel 1974, la prima di uno svizzero da vent’anni, e soprattutto ai suoi due trionfi a Kitzbühel nel 1973 e nel 1974.

Considerava la medaglia d’argento conquistata a Sapporo come una medaglia d’oro persa, anche se era partito per il Giappone senza alcuna aspettativa, con un settimo posto come miglior risultato. Dopo aver realizzato tempi sorprendenti durante gli allenamenti, spiegò di aver ceduto al panico.

Appassionato di raclette e montagna

Dopo la fine prematura della sua carriera, Collombin rimase fedele a se stesso. Si concesse dapprima una lunga pausa, poi realizzò altri sogni. Per un’estate lavorò in un alpeggio, fu ristoratore, viticoltore, gestore di un bar, commerciante di bevande e vini.

Diresse anche il bar-raclette «Le Streif» a Martigny. Mentre gestiva un bistrot nel suo paese natale di Versegères, dove i bon vivants lo guardavano con occhio critico, conobbe Sarah, una donna del Québec. Si sposarono e ebbero un figlio e una figlia.

Nel 1989, Collombin sfuggì per un soffio alla morte in un incidente stradale di cui non era responsabile, in seguito a uno scontro frontale. Nel 2018, ha confessato di sentirsi meglio che mai e di vivere gli anni più belli della sua vita.

Libero da ogni preoccupazione professionale, partiva quasi ogni giorno per un’escursione in montagna con sua moglie. Naturalmente, non mancava mai di menzionare le sue visite serali al bar della raclette.