Alexander Ospelt è il nuovo presidente della FIS, la Federazione internazionale di sci e snowboard.

Battuto l'uscente Johan Eliasch Alexander Ospelt è stato eletto nuovo presidente della Federazione internazionale di sci

Il rappresentante del Liechtenstein ha battuto per 65 voti a 64 l'uscente Johan Eliasch durante il congresso annuale di Belgrado.

Eliasch era sempre più contestato per il suo stile di direzione senza compromessi e per il peggioramento della situazione finanziaria della Federazione.

L'avvocato Ospelt, nel comitato FIS dal 2024, ha aperto con queste parole il suo mandato: «Nella FIS tutti devono poter discutere da pari a pari. È così che si trovano soluzioni efficaci e durature».