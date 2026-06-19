A inizio giugno aveva rimesso il mandato di CEO
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A partire dal primo luglio e fino alla fine del prossimo mese di marzo Urs Lehmann ricoprirà ad interim il ruolo di segretario della FIS (International Ski and Snowboard Federation).
L’elvetico, che a inizio giugno aveva rimesso il suo mandato di CEO, sostituirà il dimissionario Michel Vion.
La soluzione temporanea è stata scelta dal nuovo presidente Alexander Ospelt e dal Consiglio della Federazione per evitare vuoti di potere in una fase delicata.