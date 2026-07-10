Lutto
È morto Roland Collombin, leggenda dello sci svizzero e mondiale
Roland Collombin
Keystone
A 75 anni è morto Roland Collombin, leggenda dello sci alpino svizzero e mondiale, lo ha annunciato la famiglia su Instagram.
Negli ultimi anni il vallesano era stato colpito da due tumori, una alla gola e uno al fegato.
In carriera Collombin ha ottenuto 8 vittorie in Coppa del Mondo, tutte in discesa libera, tra cui due a Kitzbühel, tre a Garmisch e una a Wengen, oltre ad aver conquistato due Coppe di specialità (nel 1973 e nel 1974).
Alle Olimpiadi di Sapporo 1972 si è inoltre messo al collo la medaglia d’argento (valida anche per i Mondiali), sempre in discesa.