La prima partecipazione della Svizzera alle qualificazioni per i Mondiali di basket si è aperta con un’amara sconfitta per 90-86 contro la Serbia.
Grazie a una grande partenza, Solcà - autore di 9 punti - e compagni si sono spinti fino ai 23 punti di vantaggio raggiunti a metà gara.
Al rientro dagli spogliatoi i serbi si sono però resi protagonisti di una furiosa rimonta culminata con il vantaggio di metà quarto finale e poi gestito fino alla sirena conclusiva.
Gli elvetici sfideranno ora la Turchia domenica a Friborgo nella seconda sfida del girone completato dalla Bosnia