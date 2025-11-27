  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Verso i Mondiali Sconfitta amara per la Svizzera del basket alla prima partecipazione alle qualificazioni

Swisstxt

27.11.2025 - 21:25

Serbia-Svizzera
Serbia-Svizzera
rsi.ch

La prima partecipazione della Svizzera alle qualificazioni per i Mondiali di basket si è aperta con un’amara sconfitta per 90-86 contro la Serbia.

SwissTXT

27.11.2025, 21:25

27.11.2025, 21:39

Grazie a una grande partenza, Solcà - autore di 9 punti - e compagni si sono spinti fino ai 23 punti di vantaggio raggiunti a metà gara.

Al rientro dagli spogliatoi i serbi si sono però resi protagonisti di una furiosa rimonta culminata con il vantaggio di metà quarto finale e poi gestito fino alla sirena conclusiva.

Gli elvetici sfideranno ora la Turchia domenica a Friborgo nella seconda sfida del girone completato dalla Bosnia

I più letti

Dopo la sconfitta di Madrid Marotta dà piena fiducia a Sommer, Chivu affonda nella sua dipendenza
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Una valanga cade in una stazione sciistica tirolese, ecco il video degli sciatori in fuga
Tom Cruise rende omaggio a Val Kilmer: «Un minuto di silenzio, ricordiamolo insieme»

Altre notizie

Pallamano. La Svizzera domina alla sua prima partecipazione ai Mondiali femminili

PallamanoLa Svizzera domina alla sua prima partecipazione ai Mondiali femminili

Atletica. Il Galà dei Castelli torna con un nome nuovo nel 2026

AtleticaIl Galà dei Castelli torna con un nome nuovo nel 2026

Clamoroso dal Giappone. Dalla guerra al dohyo: il 21enne ucraino che ha riscritto la storia del sumo

Clamoroso dal GiapponeDalla guerra al dohyo: il 21enne ucraino che ha riscritto la storia del sumo