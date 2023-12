I Tigers non sono riusciti a firmare l'exploit nel 12o turno del massimo campionato.

Opposti al Ginevra, quarta forza del campionato, i ticinesi all'Elvetico si sono inchinati 85-77. Giunti a metà partita in perfetta parità (42-42), i Lions hanno fatto la differenza nel 3o quarto, chiuso con il parziale di 22-15. Al Lugano non sono invece bastate le buone prove offerte da Sampson, Williams e Battey, autori di 56 punti in tre. La serata è stata amara pure per il Riva in campo femminile. In Vallese le momò hanno fatto a lungo gara in testa prima di arrendersi 93-83 all'Hélios.

Swisstxt