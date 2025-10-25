Clint Capela Reuters

I Rockets, nei quali milita Capela, sono ancora a caccia del primo successo in NBA dopo essere stati battuti 115-111 dai Pistons nel secondo appuntamento.

SwissTXT Swisstxt

In 3'46'' lo svizzero ha fatto registrare 2 punti e 4 rimbalzi. Primo successo stagionale, invece, per i Clippers, capaci di superare i Suns per 129-102. Buona la prestazione del rookie elvetico Niederhaeuser, autore di 6 punti e 1 rimbalzo in 4'46''.

Serata da incorniciare per Geroge: lo svizzero-canadese ha messo a segno 34 punti, 11 rimbalzi e 4 assist nella vittoria dei Wizards per 117-107 sui Mavericks.