  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Basket Sconfitti i Rockets di Capela in NBA

Swisstxt

25.10.2025 - 09:08

Clint Capela
Clint Capela
Reuters

I Rockets, nei quali milita Capela, sono ancora a caccia del primo successo in NBA dopo essere stati battuti 115-111 dai Pistons nel secondo appuntamento.

SwissTXT

25.10.2025, 09:08

25.10.2025, 09:12

In 3'46'' lo svizzero ha fatto registrare 2 punti e 4 rimbalzi. Primo successo stagionale, invece, per i Clippers, capaci di superare i Suns per 129-102. Buona la prestazione del rookie elvetico Niederhaeuser, autore di 6 punti e 1 rimbalzo in 4'46''.

Serata da incorniciare per Geroge: lo svizzero-canadese ha messo a segno 34 punti, 11 rimbalzi e 4 assist nella vittoria dei Wizards per 117-107 sui Mavericks.

I più letti

Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse
Sciare in Svizzera diventa sempre più caro, ecco di quanto salgono i prezzi
Cade dal muro del Pantheon, morto un turista a Roma
Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»
Il legame dell'ex regina della Thailandia con la Svizzera

Video correlati

Aarau – Wil 2:0

Aarau – Wil 2:0

Challenge League | 11° turno | stagione 25/26

24.10.2025

Xamax – Rapperswil-Jona 2:1

Xamax – Rapperswil-Jona 2:1

Challenge League | 11° turno | stagione 25/26

24.10.2025

Stade Nyonnais – Yverdon 2:2

Stade Nyonnais – Yverdon 2:2

Challenge League | 11° turno | stagione 25/26

24.10.2025

Aarau – Wil 2:0

Aarau – Wil 2:0

Xamax – Rapperswil-Jona 2:1

Xamax – Rapperswil-Jona 2:1

Stade Nyonnais – Yverdon 2:2

Stade Nyonnais – Yverdon 2:2

Più video

Altre notizie

Moto. Bagnaia conquista pole e sprint in Malesia

MotoBagnaia conquista pole e sprint in Malesia

Ginnastica. Nemour d'oro alle parallele

GinnasticaNemour d'oro alle parallele

Calcio e giustizia. Platini in Italia: «Giustizia sportiva? No, il TAS è la mafia svizzera»

Calcio e giustiziaPlatini in Italia: «Giustizia sportiva? No, il TAS è la mafia svizzera»