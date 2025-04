Yanick Schwaller KEY

Yanick Schwaller e soci hanno sfiorato l’impresa nel sesto incontro ai Mondiali di Moose Jaw, in Canada, dando parecchio filo da torcere alla sempre temibilissima Svezia.

Swisstxt

Avanti 3-2 al termine del quinto end, il team rossocrociato non è però riuscito a contenere il rientro dei campioni in carica, infine impostisi per 6-4 e ora appaiati ai nostri in classifica.