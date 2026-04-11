Il fenomeno francese Key

Paul Seixas si è difeso dal clamoroso attacco del norvegese Tobias Johannessen e ha conquistato il Giro dei Paesi Baschi. Il norvegese ha infatti recuperato oltre 3' al francese.

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L’ultima tappa è invece andata allo statunitense Andrew August che ha chiuso davanti allo spagnolo Raul Garcia Pierna e all’olandese Van der Broek.

Il 19enne ha inoltre primeggiato in tutte le altre classifiche speciali (punti, gran premio della montagna e giovani) della corsa basca, impresa che non era mai riuscita nemmeno a un certo... Tadej Pogacar.

Ritirati invece Juan Ayuso e Isaac Del Toro.