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Ciclismo Paul Seixas conquista il Giro dei Paesi Baschi

Swisstxt

11.4.2026 - 18:30

Il fenomeno francese
Il fenomeno francese
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Paul Seixas si è difeso dal clamoroso attacco del norvegese Tobias Johannessen e ha conquistato il Giro dei Paesi Baschi. Il norvegese ha infatti recuperato oltre 3' al francese.

SwissTXT

11.04.2026, 18:30

11.04.2026, 18:44

L’ultima tappa è invece andata allo statunitense Andrew August che ha chiuso davanti allo spagnolo Raul Garcia Pierna e all’olandese Van der Broek.

Il 19enne ha inoltre primeggiato in tutte le altre classifiche speciali (punti, gran premio della montagna e giovani) della corsa basca, impresa che non era mai riuscita nemmeno a un certo... Tadej Pogacar.

Ritirati invece Juan Ayuso e Isaac Del Toro.

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