Nel settimo turno del massimo campionato maschile le compagini ticinesi non sono riuscite a ottenere punti.

Impegnata sul parquet dell'Olympic, la Spinelli Massagno si è inchinata 107-76, mentre il Lugano è stato battuto 98-63 all'Elvetico dal Ginevra. A Friborgo la SAM non ce l'ha fatta a infliggere il primo ko alla capolista, con i burgundi che hanno scavato un buon margine già nel primo quarto (+12), dominando poi la partita. Ai Tigers non è invece bastato un buon avvio (20-20 al 10') per far titubare i Lions, capaci di prendere il largo con il passare dei minuti.

