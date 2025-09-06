Serena Williams perde 14 chili con iniezioni dimagranti, il motivo scatena le polemiche

Serena Williams è il nuovo volto pubblicitario di «Ro» e si fa pubblicità con iniezioni dimagranti. Instagram @serenawilliams

Serena Williams ha perso 14 chili attraverso iniezioni dimagranti. Ma la sua perdita di peso fa parte di una campagna pubblicitaria per un'azienda di cui il marito è membro del consiglio di amministrazione. La scelta della ex tennista è stata pesantemente criticata.

Serena Williams è una leggenda del tennis. Ha vinto 23 titoli del Grande Slam e quando ha concluso la sua carriera nel 2022, ha lasciato il campo come la «Goat - Greatest of All Time» (cioè la più grande di tutti i tempi).

Per molte persone è stata un grande modello di comportamento non solo per questo, ma anche perché la Williams ha combattuto ripetutamente contro gli standard di bellezza.

Ha dovuto subire molte critiche per il suo corpo. Le dicevano che era troppo grossa, troppo muscolosa, non abbastanza femminile. Ma lei si è sempre difesa.

Ora ha reso pubblico di aver perso 14 chili con l'aiuto di iniezioni dimagranti. La sua nuova figura è stata a lungo oggetto di discussione tra i suoi 18,2 milioni di follower su Instagram.

«Mi sento liberata fisicamente e mentalmente»

Dopo la nascita della sua seconda figlia, nell'agosto del 2023, ha cercato disperatamente di tornare alla sua vecchia forma, ha raccontato a «People», ma senza successo.

«È stato pazzesco, perché non mi sono mai allenata così duramente in vita mia, non ho mai mangiato in modo così sano e non sono mai riuscita a raggiungere il piatto dei miei sogni». Ora si sente benissimo: «Mi sento davvero bene e in salute. Mi sento liberata fisicamente e mentalmente».

Serena raggiunto il peso desiderato con l'aiuto di un farmaco GLP-1 e sottolinea quanto sia importante per lei la trasparenza. «La taglia che avevo prima non era male. Solo che non era quello che volevo».

Parte di una campagna pubblicitaria

Ma trasparenza significa anche chiarire che si tratta di una pubblicità per l'azienda «Ro» e che il marito della Williams, Alexis Ohanian, fa parte del Consiglio di amministrazione dell'azienda, perché siamo onesti: il suo annuncio di aver perso 14 chili non è stata una confessione «spontanea», ma parte di una campagna pubblicitaria attentamente pianificata - e sta avendo effetto.

Ro è un fornitore di telemedicina. I pazienti possono ricevere cure mediche attraverso una piattaforma digitale: dalla diagnosi alla prescrizione del medico, fino alla consegna dei farmaci.

La ex numero 1 del tennis non parla della sua perdita di peso solo a People, ma anche a «Vogue» ed «Elle».

Solo «Vogue» ha menzionato correttamente, in una clausola subordinata, che Ohanian fa parte del Consiglio di amministrazione di Ro.

Su Elle, la Williams ha dichiarato di fare 30.000 passi al giorno e di allenarsi fino a quattro ore, ma di non aver ottenuto i risultati desiderati. Quindi non si trattava di un'iniezione per perdere peso perché era troppo pigra. Ma questo era il pezzo mancante del puzzle per lei.

La Williams è poi apparsa al "Today Show" della NBC. La 43enne ha spiegato di voler rompere lo stigma che circonda i farmaci per la perdita di peso. Si è presentata all'intervista televisiva indossando un cappellino con la scritta "I'm on Ro".

Zach Reitano, CEO di Ro, ha spiegato alWall Street Journalperché Serena Williams è la figura pubblicitaria ideale: "Il fatto stesso che ci saranno persone che diranno che non ha bisogno di questo farmaco la rende perfetta. Perché sfida la percezione comune di chi può beneficiare di questi farmaci".

Critiche feroci

La mancanza di trasparenza e il fatto che anche atleti di spicco come Serena Williams assumano iniezioni per la perdita di peso sono stati oggetto di pesanti critiche. Un utente scrive: "Fantastico, ora possiamo annullare tutti i progressi fatti per far capire alle donne dopo la gravidanza che è giusto prendersi del tempo per recuperare e tornare in forma o meno".

Un altro utente ha scritto: "Sono così, così, così deluso. Hai ottenuto così tanto nella tua vita e ti senti ancora come se dovessi essere magra per essere completa? Mi dispiace davvero per te. E mi dispiace per tutte le persone e le ragazzine che (un tempo) guardavano a te come a un modello".

"Quello che Seren ci sta dicendo è che non importa quanto successo, forza o potere tu abbia: se non sei magra, niente di tutto questo conta. È così triste", ha scritto un altro utente.

L'attrice e presentatrice Jameela Jamil ha scritto su Instagram degli effetti collaterali che le iniezioni per la perdita di peso potrebbero portare. Celebrità come la Williams potevano permettersi medici che monitorassero la loro perdita di peso. «Mi sento più sexy, mi sento più sicura di me», ha dichiarato la Williams.