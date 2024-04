Fogg KEY

L'Elfic si è laureato campione svizzero per la sesta volta consecutiva.

Nella bella della finale le friborghesi si sono sbarazzate del Nyon per 92-48, festeggiando il quarto titolo stagionale dopo la Supercoppa, la Coppa Svizzera e la SBL Cup centrando così il poker per il quarto anno di fila. A trascinare le burgunde in gara-5 è stata Abigail Fogg, che ha messo a referto 25 punti e 15 rimbalzi.

