Federico Pagani Ti-Press

Pallanuoto: il Lugano è stato eliminato agli ottavi di Coppa Svizzera dal Ginevra, che davanti al proprio pubblico ha rifilato agli Sharks un sonoro 16-5.

SwissTXT Swisstxt

I romandi sono sempre stati in controllo della partita, vincendo tutti e quattro i tempi con almeno due gol di scarto. Per i ticinesi sono andati a segno capitan Pagani, Busilacchi, Leshchenko, Brambillasca e il giovane Geninazzi. Equitazione: il GP di Basilea non ha sorriso ai colori rossocrociati. Nella prova vinta dallo svedese Henrik von Eckermann, la migliore tra gli elvetici è stata Janika Sprunger (6a), mentre Steve Guerdat non ha fatto meglio del settimo posto in sella a Lancelotta.