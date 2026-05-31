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Brevi Sharks travolgono ancora Basilea

Swisstxt

31.5.2026 - 21:43

Sharks
Sharks
Ti-Press

Pallanuoto: gli Sharks possono continuare a sperare di agguantare i playoff.

SwissTXT

31.05.2026, 21:43

I luganesi hanno travoloto per la seconda sera consecutiva il Basilea, questa volta per 17-9. Sarà decisivo il prossimo weekend, in cui i sottocenerini sfideranno Berna e San Gallo. Canoa: Alena Marx ha festeggiato il suo primo successo in CdM imponendosi nel kayak cross a Tacen, dove già sabato era salita sul podio nella canoa singola chiudendo al terzo posto. Pallamano: il GC Amicitia si è laureato campione svizzero per la prima volta. Nella bella della finale le zurighesi hanno battuto il Bruehl S.Gallo 25-22.

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