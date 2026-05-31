Sharks
Ti-Press
Nella pallanuoto gli Sharks possono continuare a sperare di agguantare i playoff. I luganesi hanno travoloto per la seconda sera consecutiva il Basilea, questa volta per 17-9.
Sarà decisivo il prossimo weekend, in cui i sottocenerini sfideranno Berna e San Gallo.
Canoa: Alena Marx ha festeggiato il suo primo successo in CdM imponendosi nel kayak cross a Tacen, dove già sabato era salita sul podio nella canoa singola chiudendo al terzo posto.
Pallamano: il GC Amicitia si è laureato campione svizzero per la prima volta. Nella bella della finale le zurighesi hanno battuto il Bruehl S.Gallo 25-22.