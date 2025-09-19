Primo

Fresco di vittoria ai Mondiali, il francese Koretzky ha fatto festa nello short track anche nella tappa di Coppa del Mondo di Lenzerheide.

SwissTXT Swisstxt

Il transalpino ha vinto il testa a testa con il connazionale Boichis. Terzo Andreassen. Impegnato nel suo weekend d’addio, Schurter ha vissuto la gara come una passerella chiudendo in fondo alla classifica.

Non ha invece preso il via il ticinese Colombo, caduto in prova e portato in ospedale per una probabile commozione cerebrale. Tra le donne successo per la svedese Risveds davanti a Richards e alla rossocrociata Bloechlinger.