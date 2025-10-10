  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

MTB Short track, Blöechlinger a podio

Swisstxt

10.10.2025 - 23:40

Ronja Blöchlinger
Ronja Blöchlinger
KEY

elvetica Ronja Blöechlinger ha ottenuto il terzo podio della carriera chiudendo al terzo rango sullo sterrato di Mont-Sainte-Anne.

SwissTXT

10.10.2025, 23:40

10.10.2025, 23:41

Nell’ultimo short track della Coppa del Mondo di mountain bike l’ Alle sue spalle in top 10 hanno terminato ben altre 5 rossocrociate, mentre davanti a lei sono giunte al traguardo nell’ordine la svedese Jenny Rissveds, al quarto successo di fila, e la britannica Evie Richards, che ha così ottenuto la sua 1a Coppa di specialità. Tra gli uomini si è imposto il francese Luca Martin, davanti al britannico Charlie Aldridge e al transalpino Adrien Boichis. Quarto Lars Forster.

I più letti

Ecco quello che in Svizzera è vietato fare al volante, potrebbe costarvi caro
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
Morte di Paolo Sottocorona, sui social spuntano teorie novax. Mentana: «Avvoltoi»

Video correlati

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Più video

Altre notizie

Ciclismo. Hirschi 2o nel Gran Piemonte

CiclismoHirschi 2o nel Gran Piemonte

Forza sovrumana. Un lottatore egiziano traina una nave usando soltanto i denti. Ecco come ha fatto

Forza sovrumanaUn lottatore egiziano traina una nave usando soltanto i denti. Ecco come ha fatto

Ciclismo. Tre Valli Varesine a Pogacar

CiclismoTre Valli Varesine a Pogacar