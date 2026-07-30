MTB
Doppietta svizzera nella short track degli Europei del Monteceneri
Sina Frei
freshfocus
Sina Frei e Alessandra Keller hanno conquistato una splendida doppietta nello short track élite femminile agli Europei di mountain bike del Monteceneri.
Le due svizzere hanno battuto la svedese Jenny Rissveds, terza. Nella top ten anche Nicole Koller sesta e Ginia Caluori ottava. Ottimi risultati pure nelle altre categorie.
Nella U23 la Svizzera ha centrato un'altra doppietta con Lea Huber ed Elina Benoit, rispettivamente oro e argento. Argento anche per la giovane Shana Huber nello short track junior, gara inaugurale della rassegna.