Loïc Gasch Imago

La Weltklasse sarà l'ultima gara nella carriera di Loïc Gasch.

Falcidiato da una serie di infortuni (in particolare a caviglie e schiena), lo specialista del salto in alto ha deciso di ritirarsi dopo il meeting zurighese, in programma giovedì sera.

Il miglior risultato del 29enne romando, che con 2,33m detiene anche il record svizzero, resta lo spettacolare argento conquistato ai Campionati Mondiali indoor di Belgrado nel 2022.

