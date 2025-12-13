  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Snowboard Siegenthaler 4a nel cross

Swisstxt

13.12.2025 - 16:24

Comunque soddisfatta
Comunque soddisfatta
KEY

Sina Siegenthaler ha iniziato la Coppa del Mondo di snowboard cross con un 4o posto nella gara di Breuil-Cervinia, vinta dalla francese Léa Casta.

SwissTXT

13.12.2025, 16:24

13.12.2025, 16:27

L'altra elvetica Noemie Wiedmer è invece uscita ai quarti. Fuori ai quarti, ma tra gli uomini, anche Kalle Koblet, mentre Valerio Jud aveva già salutato agli ottavi. Il successo è andato al francese Jonas Chollet. -Melanie Hasler ha mancato il podio per soli 8 centesimi nella gara di monobob femminile di Lillehammer, ma si è comunque qualificata per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nel bob a 4, sempre in Norvegia, 5o posto invece per Michael Vogt e compagni.

I più letti

Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Ecco i migliori 20 mercatini di Natale europei del 2026
Sabrina Ferilli replica alle voci sui 115mila euro spesi a Parigi in una settimana

Video correlati

Atlético - Valencia 2-1

Atlético - Valencia 2-1

LALIGA | 16ème journée | Saison 25/26

13.12.2025

Rapperswil-Jona – Vaduz 0:4

Rapperswil-Jona – Vaduz 0:4

Challenge League | 17° turno | stagione 25/26

12.12.2025

Aarau – Carouge 2:1

Aarau – Carouge 2:1

Challenge League | 17° turno | stagione 25/26

12.12.2025

Atlético - Valencia 2-1

Atlético - Valencia 2-1

Rapperswil-Jona – Vaduz 0:4

Rapperswil-Jona – Vaduz 0:4

Aarau – Carouge 2:1

Aarau – Carouge 2:1

Più video

Altre notizie

Sport mondiale. Il CIO verso la reintegrazione di Russia e Bielorussia con inno e bandiera?

Sport mondialeIl CIO verso la reintegrazione di Russia e Bielorussia con inno e bandiera?

Ecco come mai. La rivelazione shock di Conor McGregor: «Ho visto la mia morte e incontrato Gesù»

Ecco come maiLa rivelazione shock di Conor McGregor: «Ho visto la mia morte e incontrato Gesù»

Gigante. Marco Odermatt stacca Lara Gut-Behrami: a Beaver Creek firma il 49esimo trionfo in carriera

GiganteMarco Odermatt stacca Lara Gut-Behrami: a Beaver Creek firma il 49esimo trionfo in carriera