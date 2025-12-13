Comunque soddisfatta KEY

Sina Siegenthaler ha iniziato la Coppa del Mondo di snowboard cross con un 4o posto nella gara di Breuil-Cervinia, vinta dalla francese Léa Casta.

L'altra elvetica Noemie Wiedmer è invece uscita ai quarti. Fuori ai quarti, ma tra gli uomini, anche Kalle Koblet, mentre Valerio Jud aveva già salutato agli ottavi. Il successo è andato al francese Jonas Chollet. -Melanie Hasler ha mancato il podio per soli 8 centesimi nella gara di monobob femminile di Lillehammer, ma si è comunque qualificata per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nel bob a 4, sempre in Norvegia, 5o posto invece per Michael Vogt e compagni.