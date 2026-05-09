L'uruguaiano Guillermo Thomas Silva si aggiudica la maglia rosa nella seconda tappa del Giro d'Italia. KEYSTONE

L'uruguaiano Guillermo Thomas Silva ha sorpreso tutti aggiudicandosi la seconda tappa del Giro d'Italia e strappando la maglia rosa al francese Paul Magnier.

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Il corridore dell'Astana ha battuto in volata un folto gruppo di corridori, che in extremis era riuscito a ricucire lo strappo portato da Vingegaard, Pellizzari e Van Eetvelt sul Passo del Monastero.

Anche oggi la frazione è stata condizionata da una grave caduta di gruppo, che ha spinto l'organizzazione a neutralizzare la corsa per qualche chilometro.