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Ciclismo L'uruguaiano Silva si aggiudica la seconda tappa del Giro d'Italia

Swisstxt

9.5.2026 - 17:20

L'uruguaiano Guillermo Thomas Silva si aggiudica la maglia rosa nella seconda tappa del Giro d'Italia.
L'uruguaiano Guillermo Thomas Silva si aggiudica la maglia rosa nella seconda tappa del Giro d'Italia.
KEYSTONE

L'uruguaiano Guillermo Thomas Silva ha sorpreso tutti aggiudicandosi la seconda tappa del Giro d'Italia e strappando la maglia rosa al francese Paul Magnier.

SwissTXT

09.05.2026, 17:20

09.05.2026, 18:01

Il corridore dell'Astana ha battuto in volata un folto gruppo di corridori, che in extremis era riuscito a ricucire lo strappo portato da Vingegaard, Pellizzari e Van Eetvelt sul Passo del Monastero.

Anche oggi la frazione è stata condizionata da una grave caduta di gruppo, che ha spinto l'organizzazione a neutralizzare la corsa per qualche chilometro.

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