Atletica Simbu vince al fotofinish

Swisstxt

15.9.2025 - 07:14

Momento decisivo
Momento decisivo
KEY

Risoltasi allo sprint quella femminile, la maratona maschile si è invece conclusa addirittura al fotofinish.

SwissTXT

15.09.2025, 07:14

15.09.2025, 08:00

A vincere è stato Alphonce Felix Simbu, che ha sfilato all’ultimo istante l’oro dal collo di Amanal Petros chiudendo con il tempo di 2h09'48».

Entrati praticamente fianco a fianco nell’arena di Tokyo, i due hanno dato vita ad un giro di pista entusiasmante, con il tedesco che sembrava averne di più, prima di subire la rimonta tutta cuore e polmoni del tanzaniano.

La Germania ha potuto consolarsi con la prima medaglia da 40 anni. Bronzo all'italia con Iliass Aouani.

