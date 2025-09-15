Risoltasi allo sprint quella femminile, la maratona maschile si è invece conclusa addirittura al fotofinish.
A vincere è stato Alphonce Felix Simbu, che ha sfilato all’ultimo istante l’oro dal collo di Amanal Petros chiudendo con il tempo di 2h09'48».
Entrati praticamente fianco a fianco nell’arena di Tokyo, i due hanno dato vita ad un giro di pista entusiasmante, con il tedesco che sembrava averne di più, prima di subire la rimonta tutta cuore e polmoni del tanzaniano.
La Germania ha potuto consolarsi con la prima medaglia da 40 anni. Bronzo all'italia con Iliass Aouani.