Quinn Simmons Imago

La terza tappa del Tour de Suisse si è rivelata terrendo di caccia per Quinn Simmons.

Swisstxt

L'americano ha infatti sfoderato una grande prestazione nella seconda parte del percorso. In fuga dai -75km con altri 5 corridori, l'atleta della Lidl-Trek è rimasto solo per gli ultimi 20km, comprendenti due GPM, dove ha stretto i denti e ha potuto esultare in solitaria.

In classifica il francese Grégoire ha mantenuto la maglia gialla di leader con 25» di distacco su Vauquelin e 27 su Lemmen e Alaphilippe.

Migliori elvetici i fratelli Jan e Fabio Christen, sesto e settimo.