Europei
Sina Frei conquista il titolo europeo nel cross-country, seguita da Alessandra Keller
Sina Frei.
Imago
Altra giornata da incorniciare per la Svizzera agli Europei sul Monte Ceneri.
Sina Frei ha infatti conquistato il titolo europeo nel cross-country, bissando quello ottenuto nello short track, davanti alla connazionale Alessandra Keller in una splendida doppoietta.
A partire meglio è stata Jenny Rissveds, ripresa ripresa dopo due giri dopo una foratura e alla fine accontentatasi del bronzo.
In precedenza il trionfo era cominciato già nella categoria U23 al femminile, dove è arrivata una tripletta, con Anina Huetter a vincere davanti a Fiona Schibler ed Elina Benoit.