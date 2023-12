Fanny Smith Imago

Skciross: Fanny Smith è tornata a brillare nella CdM di skicross.

L’elvetica ha chiuso al secondo posto la gara di San Candido vinta dalla svedese Sandra Naeslund. L’altra svizzera giunta in semifinale, Talina Gantenbein, ha chiuso in 7a posizione. Anche in campo maschile nella fase a eliminazione diretta sono approdati cinque svizzeri, ma uno solo è giunto in semifinale. Tobias Baur ha chiuso al 7o rango nella gara vitna dal canadese Jared Schmidt, al 3o successo consecutivo.

