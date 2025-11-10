  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mondiali Il ticinese Jason Solari manca l'accesso alla finale della pistola 10m per 4 punti

Swisstxt

10.11.2025 - 16:34

Jason Solari
Jason Solari
Keystone

Jason Solari ha mancato l'accesso alla finale della pistola 10m per 4 punti.

SwissTXT

10.11.2025, 16:34

10.11.2025, 16:42

Il ticinese ha infatti chiuso le qualificazioni al 26o posto con 579 punti. Il 25enne ha pagato un'entrata in materia sottotono, lasciando per strada punti importanti che gli hanno quindi negato l'accesso tra i migliori otto che partecipano all'ultimo atto.

Ci sono comunque buone notizie per i colori rossocrociati. Il trio composto da Wyrsch, Lochbihler e Duerr ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nella carabina 50m tre posizioni. L

'oro è andato alla Francia, mentre l'argento alla Norvegia.

I più letti

Litigi all'ordine del giorno fra re Carlo e il principe William, ecco di cosa discutono
Uomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»
L'ex di Serie A Mario Frick: «Da giocatore ero dipendente dalle scommesse e pieno di debiti»
Tami: «Molto deluso dalle parole di Okafor»
Escogita un piano per non pagare gli alimenti, ma un dettaglio lo tradisce

Altre notizie

Nuoto professionistico. Lisa Mamié si ritira a causa di un infortunio alla spalla

Nuoto professionisticoLisa Mamié si ritira a causa di un infortunio alla spalla

MotoGP. Bezzecchi domina in Portogallo

MotoGPBezzecchi domina in Portogallo

Swiss Athletics Night. Ditaji Kambundji e Simon Ehammer premiati

Swiss Athletics NightDitaji Kambundji e Simon Ehammer premiati