Jason Solari Keystone

Jason Solari ha mancato l'accesso alla finale della pistola 10m per 4 punti.

SwissTXT Swisstxt

Il ticinese ha infatti chiuso le qualificazioni al 26o posto con 579 punti. Il 25enne ha pagato un'entrata in materia sottotono, lasciando per strada punti importanti che gli hanno quindi negato l'accesso tra i migliori otto che partecipano all'ultimo atto.

Ci sono comunque buone notizie per i colori rossocrociati. Il trio composto da Wyrsch, Lochbihler e Duerr ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nella carabina 50m tre posizioni. L

'oro è andato alla Francia, mentre l'argento alla Norvegia.