Jason Solari è stato ufficialmente selezionato da Swiss Olympic per i Gochi di Parigi.

Il 24enne ticinese, che parteciperà per la prima volta alle Olimpiadi, competerà nella gara di pistola ad aria compressa 10m.

Tra i 14 nuovi nomi figura anche quello di Nina Christen, campionessa olimpica a Tokyo nel 2021, la quale disputerà tre prove nel tiro.

Per l’equitazione sono stati annunciati cinque nomi, tre per il concorso completo e due per il dressage, e sono stati assegnati gli ultimi posti nel canottaggio con le quattro atlete del quattro di coppia.

