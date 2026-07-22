Mauro Schmid ha ottenuto un altro risultato brillante al Tour de France.

Philipsen ha vinto la tappa.

Nella 17a tappa l'elvetico in volata si è arreso solo a Jasper Philipsen, alla sua 11a vittoria nella Grande Boucle.

Il gruppo ha ripreso l'ultimo tentativo di fuga di Jasper Stuyven a meno di 4km dall'arrivo di Voiron. La frazione di 174km con partenza da Chambery ha offerto diversi cambiamenti di scenario e di favoriti.

Il gruppo maglia gialla è giunto al traguardo con oltre otto minuti di ritardo.

La classifica generale resta invariata nelle prime posizioni con Yannis Voisard sempre 10o.