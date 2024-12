Noè Ponti KEY

Mi sono lasciato un po' andare, ci sta, ho fatto una gran gara.

Forti emozioni per Noè Ponti dopo la gara, che in lacrime ha dovuto interrompere la prima intervista per tornare qualche minuto dopo con la medaglia: « Ho fatto un gran tempo». «Ero tranquillo... avevo in previsione di passare forte, e l'ho fatto. E' andata come doveva, negli ultimi metri ho faticato ma non ho mollato». «Difficile descrivere come mi sento... Ho due record del mondo, sono il delfinista più veloce di sempre in vasca corta, figo. Ho fatto più di quanto mi aspettavo».