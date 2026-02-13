Lucas Malcotti ha scritto la storia della scherma elvetica conquistando il primo titolo mondiale individuale maschile per la Svizzera.

Il 31enne vallesano ha battuto in finale l'italiano Davide Di Veroli 12-11 nella spada ai Mondiali di Hong Kong. E' il primo podio iridato per la spada maschile svizzera dal 2013, quando Fabian Kauter terminò terzo. Malcotti, già vincitore di un oro ai CM nel concorso a squadre nel 2018, è pure il primo schermidore rossocrociato dal 2001 ad essersi giocato il titolo. In campo femminile l'unico trionfo risale al 1989 con Anja Straub.