Tra stupore e delusione KEY

Campione in carica, la Spagna è uscita di scena da Eurobasket 2025 già dopo la fase a gironi.

SwissTXT Swisstxt

Gli uomini di Scariolo, alla sua ultima apparizione sulla panchina degli iberici, hanno perso 90-86 con la Grecia a Limassol e hanno chiuso al 5o posto nel Gruppo C, sinonimo di eliminazione.

Grazie al successo di oggi Giannis Antetokounmpo e compagni hanno invece conquistato la prima posizione e affronteranno nei 1/4 Israele.

Completano il tabellone la sfida tra l’Italia e la Slovenia di Doncic, quella tra la Francia e la Georgia e quella tra la Polonia e la Bosnia-Erzegovina.