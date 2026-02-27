Una persona è stata uccisa e un'altra gravemente ferita in una sparatoria in un popolare luogo di intrattenimento a San Jose, in California, che ha ospitato una «fan zone» della Coppa del Mondo. Lo riferisce la polizia, secondo quanto riporta la Reuters sul suo sito.

Non c'erano partite di Coppa del Mondo proiettate al momento della sparatoria, con l'unica della giornata del torneo che si era conclusa intorno alle 14 ora locale (le 23 di ieri ora svizzera).

«Una vittima è stata dichiarata deceduta sul posto. La seconda vittima è stata trasportata in un ospedale locale con ferite mortali», ha detto la polizia di San Jose in un post sulla piattaforma di social media X.

«Questo incidente viene indagato come omicidio. Diverse strade circostanti nella zona sono chiuse».

Il dramma è avvenuto in Piazza San Pedro, uno dei tanti luoghi nella zona della Baia di San Francisco dove enormi folle si sono radunate per vivaci «watch party» che mostravano le partite della Coppa del Mondo su grandi schermi.

La scena del crimine è stata transennata e la maggior parte dei bar della zona sono stati chiusi dopo l'incidente.

Una guardia di sicurezza, che ha voluto restare anonima perché non era autorizzata a parlare con i media, ha detto di aver visto la persona ferita in pericolo.

«La persona stava ancora gemendo e gemendo. C'era sangue intorno al collo e sulla parte superiore della schiena», ha detto. «La polizia stava parlando con la sicurezza e con un paio di testimoni».

Ci sono diverse dozzine di fan zone in tutta la Bay Area.