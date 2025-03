Mladjan KEY

Basket: la Spinelli è incappata in un clamoroso ko in casa degli Starwings per 93-91 nella terzultima partita della fase preliminare.

Swisstxt

Clamoroso perché la squadra di Cabibbo dopo un inizio sottotono (sotto di 10 punti) aveva costruito un vantaggio di 26 lunghezze prima della pausa principale per poi gettare tutto alle ortiche.

Non sono quindi bastati i 48 punti dei fratelli Mladjan (27 Dujan, 21 Marko).