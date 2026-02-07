Hayes freshfocus

Serata amara per le ticinesi in SBL. Lugano e Massagno sono infatti stati battuti in trasferta rispettivamente dall'Union Neuchatel e dagli Starwings.

La Spinelli, sconfitta per 99-92, ha sprecato un vantaggio di +14 facendosi ribaltare a cavallo della pausa principale.

Non sono bastate le buone prestazioni di Hayes (24 punti), Farmer (22) e Dusan Mladjan (20).

A Birsfelden i Tigers si sono invece inchinati per 86-76 ai basilesi. Gli uomini di Montini avevano avuto il merito di risalire da -11 ad inizio ultimo quarto, sprecando però l'esiguo vantaggio (+4) nei minuti finali.