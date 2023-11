Nulla da fare Ti-Press

La Spinelli Massagno non è riuscita ad infliggere la prima sconfitta stagionale in campionato all'Olympic Friborgo.

Nel big match dell'8a giornata di SBL i campioni svizzeri, privi dell'infortunato Kovac (stagione già finita per lui), si sono imposti 80-71 a Nosedo. Al termine di una partita equilibrata, con le due squadre che non sono mai andate oltre le 9 lunghezze di vantaggio, alla SAM non sono bastati i 16 punti di Dunans e i 9 rimbalzi di Clanton. Sconfitta anche per i Lugano Tigers, battuti in trasferta 98-84 dal Monthey. Migliori marcatori dei bianconeri sono stati Warden e Sampson (23 punti).

