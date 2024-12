La Spinelli Massagno si è fatta sorprendere nell'11a partita di SBL dal fanalino di coda Starwings per 85-77.

SwissTXT Swisstxt

Sul parquet amico, gli uomini di Cabibbo hanno avuto un blackout nel secondo quarto quando gli ospiti sono andati sul +21 e non hanno più ritrovato la luce. Non sono bastati i 28 punti di Morgan ai ticinesi, che restano così al quinto posto in campionato.