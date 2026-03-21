Marc Marquez Reuters

Nella seconda sprint della stagione è arrivata la prima affermazione del campione del mondo Marc Marquez.

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Risolti celermente i problemi all’asfalto, i piloti della MotoGP hanno potuto correre la loro gara del sabato del GP del Brasile: partito a fionda dalla pole, Fabio Di Giannantonio sembrava lanciato verso il successo, ma Marc Marquez è riuscito a rimontare lo svantaggio, superare il rivale romano e passare per primo sotto la bandiera a scacchi sventolata da Cafù.

Sul podio assieme a loro è salito Jorge Martin, commosso e felice per la prima top 3 in sella all’Aprilia.