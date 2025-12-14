  1. Clienti privati
Basket Spurs e Knicks in finale nell'NBA Cup

14.12.2025 - 09:08

Impresa di San Antonio
KEY

La NBA Cup sarà un affare tra San Antonio e New York.

Le due squadre si sfideranno tra martedì e mercoledì a Las Vegas nella terza finale dell’In-Season Tournament che, oltre a voler catturare l’attenzione dei tifosi, offre anche lauti premi in denaro per i giocatori.

Trascinati anche dal rientrante Wembanyama (22 punti), gli Spurs hanno battuto 111-109 gli Oklahoma City Thunder, infliggendo loro la seconda sconfitta stagionale e interrompendo una striscia di 16 vittorie consecutive.

Dall’altra parte i Knicks hanno superato 132-120 gli Orlando Magic grazie a un dominante Jalen Brunson (40 punti).

