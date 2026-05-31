I San Antonio Spurs hanno raggiunto la finale dei playoff NBA.
I texani hanno infatti sorprendentemente eliminato in sette partite gli Oklahoma City Thunder, campioni uscenti, con il 111-103 rifilato alla squadra dell'MVP della stagione Shai Gilgeous-Alexander (35 punti).
Per gli Spurs sono stati decisivi i 22 punti e i 7 rimbalzi del fenomeno francese Victor Wembanyama.
San Antonio approda così all’ultimo atto dove sfiderà i New York Knicks (ai quali manca un titolo dal 1973) offrendosi il rematch della finale del 1999 andata proprio ai texani.