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NBA I San Antonio Spurs mettono al tappeto i Thunder e volano in finale

Swisstxt

31.5.2026 - 08:44

L'esultanza del fenomeno francese Victor Wembanyama.
L'esultanza del fenomeno francese Victor Wembanyama.
Keystone

I San Antonio Spurs hanno raggiunto la finale dei playoff NBA.

SwissTXT

31.05.2026, 08:44

31.05.2026, 08:47

I texani hanno infatti sorprendentemente eliminato in sette partite gli Oklahoma City Thunder, campioni uscenti, con il 111-103 rifilato alla squadra dell'MVP della stagione Shai Gilgeous-Alexander (35 punti).

Per gli Spurs sono stati decisivi i 22 punti e i 7 rimbalzi del fenomeno francese Victor Wembanyama.

San Antonio approda così all’ultimo atto dove sfiderà i New York Knicks (ai quali manca un titolo dal 1973) offrendosi il rematch della finale del 1999 andata proprio ai texani.

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