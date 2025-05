Gregg Popovich KEY

Il nuovo problema di salute avuto martedì è stato il segnale che ha fatto decidere a Gregg Popovich di lasciare la panchina degli Spurs dopo 29 anni.

Il 76enne, che nel frattempo si è ripreso ed è rientrato a casa, era attualmente in convalescenza dopo un ictus che lo aveva colpito il 2 novembre.

Arrivato sulla panchina di San Antonio nel 1996, il carismatico allenatore ha vinto 5 titoli NBA con i texani, detiene il record di vittorie per un coach (1412 in regular season e 170 nei playoff) e vanta un titolo olimpico con gli USA (2021) e un posto nella Hall of Fame del basket dal 2023.