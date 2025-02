Quarti

Altro quarto posto per la Svizzera ai Mondiali di Lenzerheide.

Swisstxt

Nella staffetta mista gli elvetici sono andati ancora una volta vicini alla prima storica medaglia, ma alla fine sono finiti fuori dal podio. A vincere è stata la Francia, davanti a Norvegia e Germania. La coppia rossocrociata formata da Niklas Hartweg ed Amy Baserga aveva illuso tutti, partendo bene (primi a metà gara), ma ha poi perso posizioni che non è più riuscita a recuperare. Per la Svizzera le ultime chance di medaglia saranno nel weekend con le staffette uomini e donne e le partenze in massa.