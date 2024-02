Christiansen KEY

La Svezia si è messa al collo la medaglia d'oro nella staffetta maschile dei Mondiali di Nove Mesto.

I grandi battuti di giornata sono stati i norvegesi, che hanno gettato alle ortiche la vittoria all'ultimo poligono, in cui Christiansen, arrivato con 1' di vantaggio, ha sbagliato 3 volte. Il bronzo lo hanno conquistato i francesi, mentre il quartetto elvetico non è andato oltre il 14o posto. Pronostico rispettato in campo femminile, con la Francia che si è imposta davanti a Svezia e Germania. La Svizzera con Elisa e Aita Gasparin, Baserga e Haecki-Gross ha terminato nona.

